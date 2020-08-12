Son dakika haber... Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu'na başlandı Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu'na başladı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu'na başladı" dedi. (İHA) Kaynak: İHA