Son dakika haber... Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu'na başlandı
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu'na başladı" dedi.
12.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu'na başladı" dedi.
(İHA)
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Kaynak: İHA