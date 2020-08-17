Son dakika haber: Amanos Dağları'ndaki yangın söndürüldü Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları Çubukçu Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İl Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ve şehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında 4 hektarlık alan kül oldu. - HATAY

Kaynak: İHA