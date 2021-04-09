Son dakika haber... Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz" dedi.