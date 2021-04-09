Son dakika haber... Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz
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Son dakika haber... Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Altun: Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz" dedi.

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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