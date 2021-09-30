Son dakika haber! Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Caddesi 113. Sokakta 77 EF 017 plakalı araç ile16 AGU 225 plakalı araç çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ve emniyet güçleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan bir kişi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

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