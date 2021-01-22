Son dakika haber: Altınordu transferde Recep Aydın'ı bitirdi
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Son dakika haber: Altınordu transferde Recep Aydın'ı bitirdi

22.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:57
Son dakika haber: Altınordu transferde Recep Aydın'ı bitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ikinci yarı öncesi kadrosunu bir süredir temasta olduğu orta saha oyuncusu Recep Aydın'la güçlendirdi.

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ikinci yarı öncesi kadrosunu bir süredir temasta olduğu orta saha oyuncusu Recep Aydın'la güçlendirdi. Ligde daha önce Konyaspor ve Karabükspor formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu sezonun ilk yarısında Bursaspor'da görev yapan Recep Aydın, 30 numaralı formayı giyecek. Futbola Çanakkale'de başlayıp Konyasor'da profesyonel olan tecrübeli orta saha, İstanbulspor, Karabükspor, İnegölspor, Giresunspor ve son olarak Bursaspor'da oynadı. Recep, Süper Lig'de 46 maçta 5, 1'inci Lig'de 215 maçta 29 gol attı.

Altınordu'nun kadrosuna dahil olduğu için mutlu olduğunu belirten Recep Aydın, "Genç ve her zaman dinamik Altınordu'ya yıllardır gelmeyi, bu organizasyon içinde yer almayı çok istiyordum. Burada genç ve dinamik bir ekip var. En kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Beni tercih eden Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi. Altınordu'yu Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri olarak nitelendiren Recep, "Yatırımları, felsefesi ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle beni her zaman cezbetti. Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu'nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde" ifadelerini kullandı. Recep, üçüncü şampiyonluğu Altınordu'da yaşamak istediğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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