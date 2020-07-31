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Son dakika haber! Altınordu Muhammed'e fiyat biçti

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transferin gözde isimlerinden Muhammed Mert'in bonservis ücreti belirlendi.

Son dakika haber! Altınordu Muhammed'e fiyat biçti
31.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:24

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transferin gözde isimlerinden Muhammed Mert'in bonservis ücreti belirlendi. Kırmızı-lacivertliler, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın talip olduğu gurbetçi orta saha oyuncusu için 400 bin euro talep ediyor. İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulanan Muhammed için bu parayı gözden çıkaran kulübün futbolcuyu transfer edeceği belirtildi. Son iki sezonda Altınordu'da görev alan 25 yaşındaki Belçika doğumlu futbolcu, ilk yılında 4 gol 3 asistle oynarken, geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı.

 


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Kaynak: DHA

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