Son dakika haber: Altınordu Futbol Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Altınordu Futbol Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu

Son dakika haber: Altınordu Futbol Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Spor

Son dakika haberler: TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, sağlık sponsorluğu için Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, sağlık sponsorluğu için Medicana International İzmir Hastanesi ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ile kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen törende anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"A Takımımız ve akademimizin dışında 10 bini aşkın çocuğa spor yaptırmaktayız. Bu geniş organizasyonda, sporcu sağlığında sağlam bir yol arkadaşına ihtiyacımız vardı. Medicana Sağlık Grubu, yurt çapında 14 ayrı hastanesiyle bu topraklarda her yere kaliteli sağlık hizmetleri götürme hedefi olan, aynen bizim gibi yüzde 100 yerli bir kuruluş. Medicana ile yollarımızın birleşmesinden çok mutluyuz. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ve tüm çalışanlarına bu toprakların çocuklarına verecekleri destekler nedeniyle şükranlarımızı sunuyorum."

Dr. Ünal ise Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu'nun sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Medicana Sağlık Grubu olarak, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi bildiklerini kaydeden Ünal, bu nedenle hastanelerinin bulunduğu hemen her ilde spor kulüplerine sağlık sponsorluğu yaparak destekte bulunmayı görev bildiklerini aktardı.

Hasta kabulüne geçen yıl eylül ayında başlayan İzmir'deki hastanenin pek çok spor kulübünün sağlık sponsoru olarak iş birliği anlaşmalarına imza attığını kaydeden Ünal, "Ancak yaptığımız onca anlaşmaya rağmen önemli bir eksik vardı ve o eksik parça bugün tamamlandı. O eksik parça Altınordu Futbol Kulübüydü ve bugünden itibaren İzmir'de spora verdiğimiz destek anlamında büyük resmi tamamladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Altınordu Futbol Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:50:57. #1.14#

title