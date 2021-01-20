Son dakika haber! Altınordu'dan Recep atağı
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Son dakika haber! Altınordu'dan Recep atağı

20.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:31
Son dakika haber! Altınordu'dan Recep atağı

Son dakika spor haberi: TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yapmak için kolları sıvadı.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertliler, Bursaspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Sosyal medya hesabından Bursaspor'a veda eden Recep'le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi. Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep'in bu kez kırmızı-lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi. İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 46 maçta 5 gol, 1'inci Lig'de 215 maçta 29 gol attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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