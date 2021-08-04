Son dakika haber! Altınordu, Anıl Arıcıoğlu'nun transferini açıkladı
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Son dakika haber! Altınordu, Anıl Arıcıoğlu'nun transferini açıkladı

Son dakika haber! Altınordu, Anıl Arıcıoğlu'nun transferini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberler: TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu'nu transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu'nu transfer etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Anıl Arıcıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonu Fethiyespor'da tamamlayan 21 yaşındaki oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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