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Son dakika haber! Altının kilogramı 890 bin liraya yükseldi

Son dakika haber! Altının kilogramı 890 bin liraya yükseldi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 862 bin lira, en yüksek ise 892 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,95 artışla 890 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Altın, Albayrak Döviz ve Altın ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış840.000,001.768,80
En Düşük862.000,001.768,50
En Yüksek892.000,001.788,10
Kapanış890.000,001.785,50
Ağırlıklı Ortalama871.927,481.783,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)916.346.660,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.085,28

Toplam İşlem Adedi50

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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