Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi

Son dakika haber... Altının kilogramı 786 bin 100 liraya yükseldi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 786 bin 100 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 781 bin 300 lira, en yüksek ise 788 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 786 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 521 bin 21,21 lira, işlem miktarı ise 369,12 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 451 bin 260 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Gram Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Güven Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış786.000,001.781,00
En Düşük781.300,001.783,00
En Yüksek788.400,001.790,15
Kapanış786.100,001.790,15
Ağırlıklı Ortalama783.706,451.785,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)289.521.021,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)369,12

Toplam İşlem Adedi22

TESK Başkanı Palandöken: 'Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor'

TESK Başkanı Palandöken: "Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor"

 Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title