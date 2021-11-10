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Son dakika haber! Altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 573 bin 640 lira, en yüksek ise 575 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 575 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 241 milyon 236 bin 469,32 lira, işlem miktarı ise 422,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 283 milyon 106 bin 629,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın ve Denizbank AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış570.000,001.825,10
En Düşük573.640,001.823,00
En Yüksek575.400,001.825,25
Kapanış575.000,001.823,10
Ağırlıklı Ortalama574.992,561.824,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)241.236.469,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)422,50

Toplam İşlem Adedi23

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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