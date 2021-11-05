Son dakika haber: Altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 559 bin 600 lira, en yüksek ise 562 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 560 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 818 milyon 485 bin 123,85 lira, işlem miktarı ise 1.464,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 821 milyon 123 bin 298,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.