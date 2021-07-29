Son dakika haber... Altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi

Son dakika haber... Altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin lirayı, en yüksek ise 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 496 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 359 milyon 269 bin 516,03 lira, işlem miktarı ise 720,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 373 milyon 923 bin 234,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış494.000,001.801,90
En Düşük496.000,001.798,25
En Yüksek499.000,001.827,80
Kapanış496.000,001.790,00
Ağırlıklı Ortalama494.264,241.827,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)359.269.516,03

Toplam İşlem Miktarı (Kg)720,89

Toplam İşlem Adedi27

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Altının kilogramı 496 bin liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:40:56. #1.16#

title