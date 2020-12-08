Son dakika haber... Altının kilogramı 469 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika haber... Altının kilogramı 469 bin 500 liraya yükseldi

08.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:04
Son dakika haber... Altının kilogramı 469 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 464 bin 300 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 469 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 190 milyon 553 bin 381,17 lira, işlem miktarı ise 4.698,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 193 milyon 80 bin 427,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 461.850,001.832,50
En Düşük 464.300,001.846,00
En Yüksek471.800,001.867,50
Kapanış469.500,001.846,00
Ağırlıklı Ortalama 466.038,951.852,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.190.553.381,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.698,86

Toplam İşlem Adedi99

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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