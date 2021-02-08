Son dakika haber: Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi
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Son dakika haber: Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi

08.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:08
Son dakika haber: Altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 782 milyon 383 bin 283,53 lira, işlem miktarı ise 1.912,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 846 milyon 816 bin 981,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 409.800,001.804,00
En Düşük 407.000,001.797,35
En Yüksek417.500,001.824,00
Kapanış416.860,001.824,00
Ağırlıklı Ortalama 408.035,131.809,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)782.383.283,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.912,96

Toplam İşlem Adedi135

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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