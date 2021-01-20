Son dakika haber | Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'deki yeni yönetimin, büyüklüğü 1.9 trilyon doları bulan finansal canlandırma paketi uygulayacağı beklentileriyle yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı 56 doları, Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da 53 doları aştı.

Altın fiyatları da, ABD'deki büyük mali canlandırma paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak, son günlerde toparlanan doları baskılamasıyla yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Covid-19 pandemisine bağlı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasakları nedeniyle, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.IEA'nın yeni raporuna göre, 2021 yılında küresel petrol talebi, önceki öngörüye göre 300,000 varil düşüşle günde ortalama 96.6 milyon varil olacak.IEA raporunda, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan yeni kısıtlamalara bağlı olarak, talepte toparlanma için daha çok zaman gerekeceği uyarısı da yapıldı.Raporda, buna karşılık ağırlıklı olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) kaynaklı olmak üzere, petrol üretimi ise günde ortalama 1.0 milyon varilin üzerinde artacak. IEA'ya göre, petrol üretimindeki artış daha çok, yüksek küresel büyüme beklenen yılın ikinci yarısında olacak.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.43 artışla 56.16 dolar,Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 53.33 dolar,altın yüzde 0.66 artışla 1,852.46 dolar,gümüş yüzde 1.23 artışla 25.47 dolar,bakır yüzde 0.62 artışla 7,994.00 dolar,platin yüzde 1.26 artışla 1,100.31 dolar,paladyum yüzde 0.56 artışla 2,373.04 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 444 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,927 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "OPEC+ toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlanan Brent petrol 55 Dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD tarafından planlanan destek paketi ve piyasalarda olumlu hava ile birlikte aşı çalışmalarının devam etmesi geri çekilmelerinde sınırlı kalmasına neden olurken özellikle 57.40 Dolar seviyelerinde geçen yılki sert geri çekilme sonrası yeni yılda zirve oluşumu gerçekleştirmesi durumunda ve olası ekonomik görünümün dünyada daha yavaş gelişeceği beklentisi oluşması durumunda kısa süreli geri çekilmeler orta vadede görülebilir" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de başkanlık değişimin yapılacağı haftaya geri çekilme ile başladıktan sonra dolar endeksinde takip ettiğimiz gerilemeyle yönünü yukarı çeviren sarı metalde yükselişin sürmesi durumunda 1864 dolara denk gelen 20 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir. "Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile Ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı ön plana çıkıyor."Kurda ve ons altında yaşanan geri çekilmeler ile geçtiğimiz hafta genelinde aşağı yönlü baskının ağır bastığını gördüğümüz gram altın haftanın ilk işlem gününde 445 liraya kadar yükselse de dün yaşadığı geri çekilme ile 440 liradaki pivotuna döndü. ABD tarafında planlanan destek paketi ve devam eden aşı çalışmalarına ek olarak bugün göreve başlayacak olan Joe Biden'in yapacağı açıklamalar piyasalardaki oynaklığı artırabilir. "TCMB'nin yılın ilk faiz kararı öncesinde kurda yaşanabilecek yukarı yönlü hareketler gram altını da direnç seviyelerine doğru yükseltebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı