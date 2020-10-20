Son dakika haber! Altın ve petrol fiyatları geriledi

Son dakika haberleri... Petrol fiyatları küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskının etkisiyle, altın fiyatları da, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine doğru yeni yardım paketine ilişkin beklentilerin azalmasıyla geriledi.

Petrol fiyatları küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskının etkisiyle, altın fiyatları da, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine doğru yeni yardım paketine ilişkin beklentilerin azalmasıyla geriledi.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının "teşvik beklentileri ile" güç toplamaya çalıştığına işaret edilerek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin mali teşvik paketinde uzlaşma için Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik sürenin bugün dolacak olmasının, gözleri tamamen haber akışına çevirdiği vurgulandı ve "Dolar endeksinin güç kaybetmesine neden olan bu durumun değerli metallerin ise destek bulmasını kolaylaştırdığını görüyoruz" denildi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 düşüşle 42.81 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 40.92 dolar,altın yüzde 0.17 düşüşle 1,900.81 dolar,gümüş yüzde 0.26 artışla 24.46 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,768.00 dolar,platin yüzde 0.14 düşüşle 858.32 dolar,paladyum yüzde 0.30 artışla 2,353.11 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,149 liraya geriledi.İntegral Yatırım'ın analizinde, ABD ve Avrupa başta olmak üzere artış gösteren koronavirüs vaka sayısının, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Vaka sayısındaki artışa karşın ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrol talebinde azalmaya neden olabilir. "Dün gerçekleşen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, OPEC+ ülkelerin üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı vermesi petrol piyasası için olumlu haber ."Ayrıca, toplantıda önceki aylarda fazla üretim yapan ülkelerin bu üretimi telafi etmeleri konusunda uyarıda bulunulurken, gelecek yılın arzına ilişkin bir karar alınmadı. "Bir sonraki toplantı 17 Kasım 2020'de düzenlenecek. "Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından TSİ 23: 30'da açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları takip edilecek.

"Önceki hafta 5.4 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatları üzerinde olumlu algılanabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı