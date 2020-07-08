Son dakika haber... Altın bazlı BYF'lere ilk yarıda rekor giriş oldu Son dakika haberi: Altın bazlı borsa yatırım fonlarına (BYF) yılın ilk yarısında 40 milyar dolar tutarında rekor giriş gerçekleşti.

Altın bazlı borsa yatırım fonlarına (BYF) yılın ilk yarısında 40 milyar dolar tutarında rekor giriş gerçekleşti.

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council - WGC) verilerine göre, altın bazlı BYF'lere yedi ay üst üste net giriş oldu ve bu girişlerin, 5.6 milyar dolarlık 104 tonu yalnızca Haziran ayında gerçekleşti. Bu miktar aynı zamanda, altın bazlı BYF'ler kapsamında, yönetim altındaki varlıkların yüzde 2.7'sini oluşturdu.

Bu giriş ile birlikte, yılın ilk altı aylık döneminde altın BYF'lere yılın ilk yarısındaki net girişleri, 39.5 milyar dolarlık 734 tona yükseltti.WGC verilerine göre, bu miktar bu döneme kadar ölçülen tüm dönemlerdeki yıllık girişleri de aştı. Daha önceki dönemlerde, altın bazlı BYF'lere hacim olarak yıllık en yüksek net giriş 646 ton ile 2009 yılında ve fiyat olarak da yıllık en yüksek net griş 23 milyar dolar ile 2016 yılında gerçekleşti.

Bu talep gücünü bağlama koymak için, H1 girişleri de 2018 ve 2019'da görülen merkez bankası net alımlarının on yıllık rekor düzeyini de aştı ve yılın ilk yarısında küresel altın üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini karşılayabilir.

Kaynak: DHA