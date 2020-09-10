Son dakika haber | Altın 1,950 dolar sınırına yükseldi Son dakika ekonomi haberi: Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve erken saatlerde 1,950 doları test etti.

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve erken saatlerde 1,950 doları test etti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kampanyalar hız kazanırken, Başkan Donald Trump, çevre koruma kaygılarıyla Florida, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini 10 yıl süreyle yasakladı.

Bu gelişmeler üzerine, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 37 dolardan toparlanarak 38.80 doları aşarken, Brent petrolün varil fiyatı da 40 dolar düzeyinden 41 doların üzerine çıktı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.29 artışla 41.28 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 38.81 dolar,altın yüzde 0.06 artışla 1,948.20 dolar,gümüş yüzde 0.55 artışla 27.14 dolar,bakır yüzde 0.74 artışla 6,759.00 dolar,platin yüzde 0.58 artışla 928.80 dolar,paladyum yüzde 0.16 artışla 2,304.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,0625 liraya yükseldi.Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'e göre, küresel düzeyde petrol fiyatlarının 2021'e kadar varil başına 40-45 dolar aralığında kalacak. Moody's Investors Service raporuna göre, küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak, mevcut negatif düzeyden, durağana geçecek.Australia & New Zealand Banking Group da, altın fiyatlarının, 2021 yılında ons başına 2,300 dolara yükselebileceğini öngördü.

Kaynak: DHA