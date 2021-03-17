Son dakika haber! Altekma'nın koronavirüs kabusu

Son dakika haber... AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta 4 oyuncusunda koronavirüse rastlanması, 7 oyuncusunun ise semtpom göstermesi nedeniyle evinde Halkbank'la oynanması gereken Play-Off 2'nci Etap rövanş maçına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup sayılan Altekma'da korkulan oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta 4 oyuncusunda koronavirüse rastlanması, 7 oyuncusunun ise semtpom göstermesi nedeniyle evinde Halkbank'la oynanması gereken Play-Off 2'nci Etap rövanş maçına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlup sayılan Altekma'da korkulan oldu.

İzmir ekibinde 8 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pozitif vaka sayımız 12'ye yükselmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekibimizin tedavi ve karantina süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.Play-Off 7-8'incilik etabında İnegöl Belediyespor'la eşleşen Altekma, 10 gün sonra oynanacak bu müsabakaya oyuncularını yetiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı