Son dakika haber! Altay, William'ı transfer etti
Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı William Douglas de Amorim ile anlaştı.
20.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı William Douglas de Amorim ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, bonservisi Romanya'nın Steau Bükreş takımında bulunan William'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce Türkiye'de Kayserispor forması giyen William, ligde ve kupada çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.
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Kaynak: AA