Son dakika haber | Altay, Khaly Thiam'ı transfer etti
Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Senegalli orta saha oyuncusu Khaly Thiam'ı kadrosuna kattı.
24.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Senegalli orta saha oyuncusu Khaly Thiam'ı kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Kaynak: AA