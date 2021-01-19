Son dakika haber: Altay'da Yekta ritim bulamadı

Son dakika haberler... TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın sezon başında Süper Lig temsilcisi Fraport-Tav Antalyaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, siyah-beyazlı takımda bir türlü form yakalayamadı.

TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın sezon başında Süper Lig temsilcisi Fraport-Tav Antalyaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, siyah-beyazlı takımda bir türlü form yakalayamadı. Kasımpaşa ile Play-Off şampiyonluğu yaşadığı 2008-09 sezonundan sonra ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Yekta, 11 yıl sonra döndüğü alt ligde beklentilerin uzağında kaldı.

Takıma geç katılan Yekta, hazır olmaması nedeniyle 5'inci haftadaki Adana Demirspor maçında ilk kez oynadı. Deneyimli krampon ilk yarıda 9 maçta görev alırken sadece 2 kez ilk 11'de şans budu. Toplam 260 dakika oyunda kalan 35 yaşındaki oyuncu skora katkı sağlayamadı. Galatasaray'la 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yekta, eski günlerini arattı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ