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Son dakika haber: Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gaziantep'te, seyir halindeki motosiklet, kontrolden çıkması sonucu savrularak alt geçit duvarına çarptı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, seyir halindeki motosiklet, kontrolden çıkması sonucu savrularak alt geçit duvarına çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Üniversitesi Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile Üniversite Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na seyir halinde olan 18 yaşındaki Yakup Üstündağ, alt geçitten geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle alt geçit duvarına çarptıktan sonra savrularak yere düştü. Düşme sonucu motosiklet sürücüsü Yakup Üstündağ ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan Yakup Üstündağ'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Oğuzeli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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