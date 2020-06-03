Son dakika haber: Aloparça çetesi çökertildi Gelen son dakika haberlerine göre Aloparça çetesi çökertildi Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yapılan operasyon neticesi 5 kişi yakalandı Zanlılar sanal yedek parça AVM'si kurmuş Ankara polisinin telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yaptıkları...

Aloparça çetesi çökertildi

Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yapılan operasyon neticesi 5 kişi yakalandı

Zanlılar sanal yedek parça AVM'si kurmuş

ANKARA - Ankara polisinin telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik Ankara, Antalya ve Çankırı illerinde yaptıkları operasyon neticesi 5 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın direktifleri ile son dönemde artan telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılıklara karşı Siber Takip başlatıldı.Yapılan 3 aylık teknik takip neticesinde 120 ayrı kişi dolandırdığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı Operasyon yapıldı. Şebeke üyeleri internetten güvenilir siteler kuruyor oto yedek parçaları satıyordu. Zanlılar kurdukları yedek parça sanal AVM'de Motor, şanzıman, debriyaj, vites kutusu, diferansiyel, aks, kapı, kaput aynı, tampon çamurluk gibi yedek parçaları sattıkları belirlendi.

Şahısların geçmişte sanayide çalışmış oto tamirciliği yapmış yedek parça satışı ile uğraştıkları tespit edildi. Zanlıların buradan ilham alarak internetten bu parçaları satmaya başladıktan sonra pahalı önemli ve bulunamayan parçaları internet sitesinde satarak insanları dolandırdıkları, bu yedek parçaları göndermeyip paralarını aldıkları belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir şahıs yakalanmak üzere Antalya jandarma ekipleri ile irtibata geçilmiş yapılan eş zamanlı operasyonda Antalya'daki şahsın Ankara'ya geldiği anlaşılarak Ankara girişinde otobüste yakalandı.

Şüphelilerin şüphelilerin kargo ile yedek parça göndereceğim nakliye ile oto parçası sevk edeceğim bahanesiyle vaadi ile mağdurları yaklaşık 205 bin lira dolandırıldığını ortaya çıkarıldı. Polis, internetten bir ürün satın alınırken dikkat edilmesini, nitelikli bir internet sitesi dahi olsa ürünü teslim almadan parayı gönderilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA