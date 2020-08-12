Son dakika haber! Almanyanın Bavyera eyaletinde on binlerce kişi geciken Kovid-19 test sonucunu bekliyor
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Son dakika haber! Almanyanın Bavyera eyaletinde on binlerce kişi geciken Kovid-19 test sonucunu bekliyor

Son dakika gündem haberi... Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran on binlerce kişi geciken sonuçların gelmesini bekliyor.

Son dakika haber! Almanyanın Bavyera eyaletinde on binlerce kişi geciken Kovid-19 test sonucunu bekliyor
12.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 23:44

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran on binlerce kişi geciken sonuçların gelmesini bekliyor.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Melanie Huml, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, Bavyera'da Kovid-19 testi yapılan merkezlerde aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Test merkezlerinde 85 bin Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Huml, 44 binin üzerindeki test sonucunun henüz testi yaptıran kişilere iletilmediğini ifade etti.

Melanie Huml, iletilemeyen test sonuçları arasında 900'ünün pozitif olduğunu bildirerek, "Burada iletmeyle ilgili bir sorun var. Bu beni çok sinirlendiriyor" dedi.

Verilerin elle kaydedilmesi nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü vurgulayan Huml, test sonuçlarının iletilmesinde gecikmeler yaşandığını yineledi.

900 kişinin bilgilendirilmesine öncelik verilecek

Yaşanan aksaklıktan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Melanie Huml, şu anda test sonucu pozitif çıkan 900 kişinin bilgilendirilmesine öncelik verileceğini, bunu yarın öğlene kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Ardından test sonucu negatif çıkanların bilgilendirileceğini aktaran Huml, bundan sonra test işlemlerinin büyük ölçüde özel şirketlerce yapılacağını ve bu şirketlerle test sonuçlarının kişilere 48 saatte bildirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Melanie Huml, test sonucu iletme sorununun otoyollarda ve tren istasyonunda kurulan test merkezlerinde yaşandığı bilgisini de paylaştı.

Söz konusu merkezlerde yaklaşık 60 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığını anlatan Huml, bu merkezlerde test yaptırlanların hangi ülkelerden geldiği veya nerede yaşadıklarına ilişkin bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor

Tatilden dönenler, Bavyera eyaletinde Münih, Nürnberg ve Memmingen havalimanlarında, Münih ana tren garında ve A3, A8 ve A93 otoyollarında kurulan test merkezlerinde ücretsiz test yaptırabiliyor.

Bundan dolayı test sonucu iletilemeyen kişilerin büyük ölçüde tatilden dönenler olduğu belirtiliyor.

Tatilcilerin, Almanya'nın belirlediği risk bölgelerinden dönmeleri ve negatif test sonucunu ellerinde bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de Bavyera'da yaşanan bu aksaklık nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Schelswig-Hostein eyaletine yapacağı 2 günlük ziyareti iptal etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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