Son dakika haber | Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den umutlandıran aşı açıklaması
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Son dakika haber | Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den umutlandıran aşı açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" dedi.

Son dakika haber | Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den umutlandıran aşı açıklaması
06.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:15

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyada aşı ve tedavi çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" ifadelerini kullandı. Bakan Seehofer, korona virüs aşısının sene sonunu beklemeye gerek bile kalmadan, sonbaharda hazır olabileceğini aktardı. Seehofer, salgından hızlı bir şekilde kurtulmak için en önemli faktörün aşı olduğunu vurgularken, "Aşı, sene sonundan evvel bulunabilir. Hatta bunun daha da önce olabileceğine dair umutlarım var" ifadelerini kullandı. Bakan Seehofer, aşının bulunması halinde büyük bir kesimin aşı olacağından emin olduğunu dile getirirken, kanuni olarak, aşının mecbur tutulmasına ise karşı olduğunu aktardı.

AŞI ARAŞTIRMASINI KİMLER YAPIYOR?

İlaç firmaları korona virüse karşı aşıyı bulan ilk firma olmak için gece gündüz aralıksız çalışıyor. Dünyada şu anda aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği 120 proje bulunuyor. Aşı geliştirme projelerinin çoğu ise Avrupa'da devam ediyor. Almanya'nın Thübingen kentinde bulunan CureVac firmasının en büyük ortağı Dieter Hopp, yaptığı açıklamada klinik testlerin yaz başında başlayabileceğini dile getirirken, sonbaharda ise aşının piyasaya çıkabileceğini vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda CureVac ilaç firmasına 1 milyar dolar teklif etmişti.

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren biyoteknik firması Biontech, Amerikalı ilaç devi Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor. Biontech, tarafından yapılan açıklamada sağlıklı insanların aşı ile korunabilmesi adına araştırmaların yoğunlaştırıldığı aktarılırken, ilk klinik verilere ise haziran sonunda ulaşılmasının beklendiği açıklandı.

Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ilaç firmaları ise adjuvan (bir ilaç ya da tedavinin tesirini artırmak ya da hızlandırmak amacıyla madde eklenmesi) bir aşı üzerinde birlikte çalışıyor. Bu çalışmaların ancak 2021 senesinin sonunda neticeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada korona virüs aşısının 2020 senesi bitmeden piyasaya çıkabileceğini söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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