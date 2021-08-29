Son dakika haber... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor"
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı