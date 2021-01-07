Son dakika haber... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan ABD Kongre binasına girenlere tepki Açıklaması
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Son dakika haber... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan ABD Kongre binasına girenlere tepki Açıklaması

07.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:26
Son dakika haber... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan ABD Kongre binasına girenlere tepki Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.

Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine tepki gösterdi.

Bakan Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin" ifadesini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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