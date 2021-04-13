Son dakika haber! Almanya'da ZEW güven endeksi nisanda düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Almanya'da ZEW güven endeksi nisanda düştü

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Almanya'da ZEW güven endeksi nisanda düştü

Son dakika haber: Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalgadan endişe duymasının etkisiyle mart ayına göre 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalgadan endişe duymasının etkisiyle mart ayına göre 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19'da 3.dalga endişeyle nisanda marta kıyasla 5,9 puan düştü.

Martta 76,6 puan olan endeks, bu ay 70,7 puan seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 53 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüş, Kasım 2020'den beri ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da nisanda Mevcut Durum Endeksi ise mart ayına kıyasla 12,2 puan artarak eksi 48,8 puana çıktı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının nisanda ekonomik toparlanmaya ilişkin bir önceki aya göre daha az heyecanlı olduklarını belirterek, "Sıkı karantina kuralları uygulanacağına dair endişeler, özel tüketime yönelik beklentileri düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Canan Ergüder Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Necip Uysal Caner Erkin Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Almanya'da ZEW güven endeksi nisanda düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:03:43. #1.16#
title