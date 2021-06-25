Son dakika haber | Almanya'da tüketici güveni kısıtlamaların hafifletilmesiyle beklentilerin üstünde yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Almanya'da tüketici güveni kısıtlamaların hafifletilmesiyle beklentilerin üstünde yükseldi

Son dakika haber | Almanya'da tüketici güveni kısıtlamaların hafifletilmesiyle beklentilerin üstünde yükseldi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ve ekonomik görünümdeki iyileşmenin etkisiyle temmuz ayı için eksi 0,3 puana yükselen Tüketici Güven Endeksi, beklentilerin üstünde kaldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ve ekonomik görünümdeki iyileşmenin etkisiyle temmuz ayı için eksi 0,3 puana yükselen Tüketici Güven Endeksi, beklentilerin üstünde kaldı.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, revize edilerek bu ay için eksi 6,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, temmuz için eksi 0,3 puana yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentisi endeksin eksi 4'ye yükselmesi yönündeydi.

GfK açıklamasında, tüketici güveninin yılın ikinci yarısında daha iyi performans göstermesi beklenen ekonomiden belirgin şekilde faydalanması gerektiği ifade edilerek, birçok insanın kısa süreli çalışmayı bırakacağı ve böylece gelir durumlarının iyileşeceği anlatıldı.

GfK'ye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen bazı hizmet sağlayıcıların ve tüketicilerin maske zorunluluğu ile hala kısıtlı hareket etmesinin tüketicilerin otomobil, mobilya ve buzdolabı gibi daha pahalı malları satın alma isteklerini azaltıyor.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, salgın kısıtlamaları kapsamında evde kalmanın daha da geride kaldığını belirterek, "Kovid-19 vaka sayılarının keskin bir şekilde azalmasının yanı sıra aşılamadaki önemli ilerleme, giderek daha kapsamlı gevşemelere veya daha fazla ekonomik faaliyetlere izin vermektedir. Ayrıca tatil seyahati artık yeniden mümkün. Bu da artan bir iyimserlik sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sedat Peker Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Almanya'da tüketici güveni kısıtlamaların hafifletilmesiyle beklentilerin üstünde yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:09:36. #1.15#

title