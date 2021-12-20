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Son dakika haber! Almanya'da tır ABD askeri araç konvoyuna daldı

Son dakika haber! Almanya'da tır ABD askeri araç konvoyuna daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tırın ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarpması sonucu meydana gelen kazada bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tırın ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarpması sonucu meydana gelen kazada bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Bavyera eyaletindeki Neumarkt kentinde A3 otoyolunda bir tırın emniyet şeridinde duran ABD'ye ait 3 araçlı askeri konvoya çarptığı belirtildi. Olayın bir kaza sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bazı ABD askerlerinin yaralandığı kaydedildi. Kazanın ardından araçların alev aldığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Otoyol, kazanın ardından her iki yönde trafiğe kapatıldı. - BERLİN

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