Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 422 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 422 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 7 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 818 oldu.

Ülkede son 24 saatte 422 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 68 bin 740'a çıktı.

Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 1631 olarak kaydedildi.

Ülkede 3 milyon 520 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 855 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ