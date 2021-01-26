Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

26.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:39
Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 903 kişi öldü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 903 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 903 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 52 bin 990'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 408 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77 oldu.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 619 olduğu, bunlardan 2 bin 630'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 783 bin 118 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı, bunların 228 bin 763'ünün ikinci doz aşısı yapılanlar olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:40:53. #1.15#
title