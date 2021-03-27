Son dakika haber | Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 157 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 780'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı da 20 bin 472 artışla 2 milyon 755 bin 225'e yükseldi.

Ülkede günlük yeni vaka sayıları artmaya devam ediyor. 13 Mart'ta 12 bin 674 olarak kayda geçen yeni vaka sayısı 20 Mart'ta bu sayı 16 bin 33 olarak açıklanmıştı.

Almanya'da dün 119,1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayı bugün 124,9'a ulaştı. 27 Şubat'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 64 olarak tespit edilmişti.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında da 8 milyon 595 bin 379 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 768 bin 60 kişiye de ikinci doz yapıldı ve böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 12 milyon 363 bin 439 doz aşı uygulandı.

Ülkede haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay