Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 15 bin 391 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 15 bin 391 yeni koronavirüs vakası

30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:57
Son dakika haber... Almanya'da son 24 saatte 15 bin 391 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Almanya'da son 24 saatte 15 bin 391 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 15 bin 391 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 513 bin 744'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 15 bin 391 kişide daha virüs tespit edildiği, 69 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 513 bin 744'e, toplam can kaybı ise 10 bin 504'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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