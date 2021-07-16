Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.

Son dakika haberlerine göre Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.