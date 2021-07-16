Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.
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Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.

Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis
Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis
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Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı. - Haberler
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