Son dakika haber | Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.
Son dakika haberlerine göre Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı.
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı