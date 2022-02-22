Son dakika haber: Almanya'da Rus istihbaratıyla yasa dışı ticaret yapan iş adamı hakkında dava

Almanya'da Rus gizli servisine yasaklı mallar sattığı iddia edilen bir iş adamı hakkında dava açıldığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada Alman vatandaşı Alexander S. hakkında Dış Ticaret Yasası ve Savaş Silahları Kontrol Yasası'nın ihlali nedeniyle dava açıldığı ifade edildi.

Açıklamada iş adamının gizli servis tarafından kontrol edilen bir Rus şirketi aracılığıyla Rusya'nın kimyasal ve nükleer silah üretmesine yardım etmeye çalıştığı belirtildi.

Alexander S'nin gerekli ihracat izinlerine sahip olmamasına rağmen Kasım 2017'den bu yana Rus gizli servisi tarafından yönetilen paravan şirkete toplam 1 milyon avro değerinde çift kullanımlı mal sattığı vurgulandı.

Şüphelinin 18 Mayıs 2021'den bu yana gözaltında tutulduğu aktarıldı.