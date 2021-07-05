Son dakika haber... Almanya'da polisin, bir Fransızın boynuna basarak gözaltına aldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haber... Almanya'da polisin, bir Fransızın boynuna basarak gözaltına aldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haber... Almanya'da polisin, bir Fransızın boynuna basarak gözaltına aldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Almanya'nın Münih şehrindeki tren istasyonunda polisin, 53 yaşındaki Fransız vatandaşının üzerine çıkıp diziyle boynuna bastırarak gözaltına aldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine savcılık inceleme başlattı.

Almanya'nın Münih şehrindeki tren istasyonunda polisin, 53 yaşındaki Fransız vatandaşının üzerine çıkıp diziyle boynuna bastırarak gözaltına aldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine savcılık inceleme başlattı.

Focus Online'ın yayınladığı ve Şubat 2020'de polisin üzerindeki vücut kamerası tarafından çekildiği belirtilen görüntülere nasıl ulaşıldığı bilinmiyor.

Görüntülerde polisin, geçerli bileti olduğu halde kontrolcüyle anlaşmazlık yaşayan Fransız vatandaşının kolunu bükerek yere yatırıp üzerine çıktığı ve dakikalarca bir diziyle karnına diğer diziyle de başına ve boynuna bastırdığı anlar yer alıyor.

Daha sonra 4 polisin bağırarak yardım isteyen Fransız vatandaşını kelepçeleyerek gözaltına aldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Münih Savcılığının olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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