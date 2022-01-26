Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti - Haberler
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Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

Son dakika gündem haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de aşı karşıtı eyleme katılan bir aile babası, çocuğu ve eşinin gözü önünde darbedildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aşı karşıtı eyleme katılan bir aile babası, çocuğu ve eşinin gözü önünde darbedildi.

Aşı karşıtı yaklaşık bin kişi Unter den Linden Caddesi'nde toplanarak Federal Mecliste görüşülen ve marttan bu yana getirilmesi öngörülen aşı zorunluluğunu protesto etti.

Polis, sözlü tartışmaya giren protestoculara müdahale etti, eyleme katılan bir aile babasını çocuğu ve eşinin gözü önünde darp etti.

Polisin attığı yumruk nedeniyle burnu kanayan eylemci daha sonra polis otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Yumrukla sersemleyen eylemcinin çocuğunu, başka bir polis kucağına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

Son dakika haber | Almanya'da polis, aşı karşıtı eylemciyi çocuğu ve eşinin önünde darbetti

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Almanya, Berlin, Polis, Aşı, Güncel, Haber

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