Son dakika haber... Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı
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Son dakika haber... Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı

04.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:18
Son dakika haber... Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberi... Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 211 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 1'e yükseldi.

Son 24 saatte 786 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 59 bin 742'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 991 bine çıktı.

Kovid-19 önlemleri neticesinde günlük vaka sayılarında düşüş eğilimi görülüyor

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 19 Ocak'ta yaptıkları toplantıda virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 5 Ocak'tan beri geçerli olan tedbirlerin 14 Şubat'ta kadar uzatma kararı almış buna ek olarak toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılmasını zorunlu hale getirmişti.

Almanya'da 14 Ocak Perşembe günü 25 bin 164 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı, 21 Ocak Perşembe günü 20 bin 398'e gerilemişti.

Günlük vaka sayılarında görülen düşüş eğiliminden dolayı uzmanlar, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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