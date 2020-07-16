Son dakika haber! Almanya'da köpekler Covid-19'u koklayarak tespit edecek Son dakika haberi... Almanya'da yapılan bir araştırmada köpeklerin insanlarda yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit etme konusunda şu ana kadar yüzde 80 oranında başarı kaydettiği açıklandı.

Almanya'da yapılan bir araştırmada köpeklerin insanlarda yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit etme konusunda şu ana kadar yüzde 80 oranında başarı kaydettiği açıklandı. 10 köpek üzerinde yapılan deneylerin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma kapsamında köpeklerin koku alma yeteneği sayesinde insanlarda yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edip edemediği araştırılıyor. Hannover Veterinerlik Yüksekokulu Vakfı (TiHo) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlanması durumunda köpeklerin korona virüsü insanların koku örneklerinden tespit ettiği doğrulanacak. Yetkililer TiHo Vakfı'nın Alman ordusuna ait 10 köpek üzerinde yaptığı deneylerin önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağını belirtti. Yapılan araştırmalarda köpeklerin yeni tip korona virüsü taşıyanları tespit etmede şuana kadar yüzde 80 oranında başarı kaydettikleri açıklandı.

Örnekleri koklayarak Covid-19'u tespit etmeyi öğreniyorlar

Köpekler yapılan çalışmalar ile enfekte olan kişilerin solunum yollarından alınan örneklerdeki virüsleri kokusundan tespit etmeyi öğreniyor. Araştırmaların ilk etapta kimyasal olarak zararsız hale getirilen virüsler ile yapıldığına değinen Hanovver Üniversitesi'nden Paula Jendrny yaptığı açıklamada, "Araştırmaya tamamen farklı koşullar altında devam edeceğiz. Sonuçta kimsenin yüksek derecede bulaşıcı örneklerle enfekte olamayacağından emin olmalıyız" dedi.

Eğitimin başarılı olması durumunda köpekler, insanların toplu halde bulunduğu yerlerde hastaları tespit edebilecek. Alman ordusunun dünya çapında yaklaşık 300 özel eğitimli köpeği bulunuyor. - KÖLN

Kaynak: İHA