Son dakika haber: Almanya'da işsiz sayısı eylülde düşmeye devam etti
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Son dakika haber: Almanya'da işsiz sayısı eylülde düşmeye devam etti

30.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:58
Son dakika haber: Almanya'da işsiz sayısı eylülde düşmeye devam etti

Gelen son dakika haberine göre Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi sonrası düşüşünü üçüncü aya taşıyarak eylülde bir önceki aya göre 8 bin azaldı.

Almanya'da işsiz sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi sonrası düşüşünü üçüncü aya taşıyarak eylülde bir önceki aya göre 8 bin azaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 8 bin azalarak 2 milyon 907 bine geriledi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, yüzde 6,4'ten yüzde 6,3'e geriledi.

Piyasalarda beklenti, işsiz sayısı ve işsizlik oranında herhangi bir değişim olmaması yönündeydi.

Nisanda yaklaşık 6 milyon olan Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programındaki çalışan sayısı temmuzda 4,24 milyona geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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