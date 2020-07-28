Son dakika haber: Almanya'da inşaat iskelesi çöktü, Türk işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Almanya'nın Düsseldorf kentinde inşa halindeki binanın iskelesi çöktü.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde inşa halindeki binanın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesiyle bir kısmı yıkılan binanın altında biri Türk, iki işçi kaldı. Türk işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'ta inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu binanın bir kısmının da yıkılmasıyla Birol Magan (39) adlı bir Türk vatandaşı ve bir işçi daha enkaz altında kaldı. Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Zonguldaklı olduğu belirtilen Türk işçi Birol Magan'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin ve ambulansların inşaat alanına geldiği duyuruldu. Çökmenin yaşandığı sırada inşaatta 10 kişinin çalıştığı açıklandı.

Kaynak: DHA