Son dakika haber! Almanya'da fabrika siparişleri artan iç taleple şubatta yüzde 1,2 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Almanya'da fabrika siparişleri artan iç taleple şubatta yüzde 1,2 arttı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Almanya'da fabrika siparişleri artan iç taleple şubatta yüzde 1,2 arttı

Son dakika haberi: Almanya'da fabrika siparişleri, şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen beklentiler dahilinde artarak aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 5,6 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri, şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen beklentiler dahilinde artarak aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 5,6 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. Fabrika siparişleri, Şubat 2020'ye göre de yüzde 5,6 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1,2 artması yönündeydi.

Ocak ayına ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,8 artış olarak güncellendi.

Yurt içi siparişler arttı, ihracat siparişleri azaldı

Almanya'da şubatta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 4 artarken, ihracat siparişleri 0,5 azalış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişlerde yüzde 2,7 yükseliş görüldü, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise yüzde 2,3 düşüş kaydedildi.

Ülkede şubatta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,5, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 2,1 arttı. Tüketici malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 1,9 azaldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründeki yeni siparişlerin yükselme eğiliminde kalmaya devam ettiği belirtilerek, siparişlerin 5 aydır art arda salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin üzerinde olduğu kaydedildi.

Almanya'da fabrika siparişlerinin şubatta artması, "Avrupa'nın lokomotif ekonomisinin Kovid-19'da üçüncü dalgaya rağmen toparlanmaya devam ettiği" şeklinde yorumlandı.

Bu arada, Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 407 arttı. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 852'ye yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19'dan 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 77 bin 707'ye çıktı.

Sağlık çalışanları, salgınla mücadelede ülkede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını talep ediyor. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının 12 Nisan'da yapacakları görüşme öncesi bu talebe ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Almanya'da fabrika siparişleri artan iç taleple şubatta yüzde 1,2 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:14:10. #1.15#
title