Son dakika haber... Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
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Son dakika haber... Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Son dakika güncel haberi: Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iki ayrı gösteride, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Son dakika haber... Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi
19.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:30

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen iki ayrı gösteride, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Köln'de 2013'ten bu yana faaliyet gösteren Alman Azerbaycan Kültür Derneğinin, Breslauer Meydanı'nda ve tarihi Köln Katedrali önünde düzenlediği gösterilerde, Azerbaycan bayrağı taşıyan göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı.

Derneğin yöneticilerinden Altay Rüstamli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle polisin 100 kişiden fazla olan kalabalık gösterilere izin vermediğini, bunun için iki farklı gösteri düzenlediklerini söyledi.

Rüstamli, 12 Temmuz'dan itibaren Ermenistan ve onun destekçisi Rusya'nın, Azerbaycan'ı provoke ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sınıra yakın bölgede Ermeni askeri, sınırımıza ve askerimize yönelik bir harekat başlattı. Toplam 14 şehidimiz var, bunların içinde siviller de var. Askeri hareketlilik biraz azalmış gibi görünse de süreç devam ediyor. Kovid-19 salgınının da etkisiyle ekonomik durumu çok kötü olan Ermenistan'ın amacı, dikkatleri başka tarafa çekip bu sorunlarını geri plana itmek."

Bu gösterileri düzenlemekteki amaçlarının hem bu provokasyonları protesto etmek hem de şehitleri anıp devletlerinin, milletlerinin yanında bulunduklarını göstermek olduğunu vurgulayan Rüstamli, "Biliyorsunuz, Ermeniler bir taraftan kendilerini hep mazlum millet olarak tanıtıyor, diğer taraftan da provokasyon yapıyor. Köln merkezinde turistlerin çok olduğu yerlerde hem gösteri düzenliyoruz hem olayların iç yüzünü gösteren broşürler dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gösterilere, Köln ve çevresinde yaşayan Türkler de destek verdi.

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Kaynak: AA

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