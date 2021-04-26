Son dakika haber: Almanya'da bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısına uğrayan anne ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'da, 81 yaşındaki kadın ile 56 yaşındaki oğlu, bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.