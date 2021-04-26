Son dakika haber: Almanya'da bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısına uğrayan anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Almanya'da bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısına uğrayan anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haber: Almanya'da bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısına uğrayan anne ve oğlu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'da, 81 yaşındaki kadın ile 56 yaşındaki oğlu, bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Almanya'da, 81 yaşındaki kadın ile 56 yaşındaki oğlu, bakımını yaptıkları iki boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Darmstadt polisinden yapılan açıklamada, Hessen eyaletine bağlı Lorsch beldesinde meydana gelen olayda, çiftlik sahibi kadın ve oğlunun, iki kızgın boğanın darbeleri sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki hayvanların çiftlikten kaçtığı, birinin vurulduğu diğerinin ise başka bir beldede yakalandığı kaydedildi.

Alman medyasına konuşan aile yakınları ise "Aile olarak hala şoktayız. İki boğa bugün diğer 10 boğayla beraber kesilmek üzere mezbahaya götürüleceklerdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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