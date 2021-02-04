Son dakika haber: Almanya'da 1960-1970'te rahibelerin yetim çocukları rahip ve zengin iş insanlarına sattığı ortaya çıktı
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Son dakika haber: Almanya'da 1960-1970'te rahibelerin yetim çocukları rahip ve zengin iş insanlarına sattığı ortaya çıktı

04.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:48
Son dakika haber: Almanya'da 1960-1970'te rahibelerin yetim çocukları rahip ve zengin iş insanlarına sattığı ortaya çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'da Köln Katolik Başpiskoposluğuna mensup bazı rahibelerin 1960-1970'te "yetim çocukları cinsel istismar amaçlı rahiplere ve zengin iş insanlarına sattığı" belirlendi.

Almanya'da Köln Katolik Başpiskoposluğuna mensup bazı rahibelerin 1960-1970'te "yetim çocukları cinsel istismar amaçlı rahiplere ve zengin iş insanlarına sattığı" belirlendi.

ABD merkezli Daily Beast gazetesi, söz konusu konuya ilişkin savcılık tarafından başlatılan ve geçen ay sonuçlanan soruşturma neticesinde ortaya çıkan 560 sayfalık raporun bir kısmını yayımladı.

Raporda, Speyer'deki bir manastırda görevli bazı rahibeler aracılığıyla Alman kilisesindeki çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın nasıl sistematik hale geldiğine dair detaylar yer aldı.

Raporda, 1960-1970'te rahiplere ve zengin iş insanlarına yetim çocukların ödünç verildiği, satıldığı ya da yıllarca seks kölesi olarak kullanıldığı belirtildi.

Yüzde 80'ini 8 ile 14 yaş arası erkeklerin oluşturduğu 175 çocuğun, 20 yıldır tacize uğradığı belirtilen raporda, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürdüğü kaydedildi.

İstismarcıların yüzde 80'inin öldüğü ve bir kısmının ise daha sonra rahiplikten ayrıldığı belirtildi.

Mutlak sessizlik taahhüdü

Katolik Kilisesindeki "taciz" iddialarıyla ilgili Ocak 2020'de, Köln Başpiskoposluğu, gazetecilere yönelik brifing düzenlemiş, toplantıda gazetecilere imzalatılmak istenen "mutlak sessizlik taahhüdü" tepki çekmişti.

Toplantıya katılan 8 gazeteci, "Sözleşmeyi imzalayan gazeteciler, bu bilgilerle ilgili mutlak olarak sessiz kalmayı taahhüt eder" yazılı belge imzalatılmak istenmesi üzerine toplantıyı terk etmişti.

2014'te Köln Başpiskoposu olarak atanan Rainer Maria Woelki, rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve istismar iddialarıyla ilgili Vatikan'ı bilgilendirmemekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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