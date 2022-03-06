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Son dakika haber: Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

AA, Erbil Başay - Güncel
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Son dakika haber: Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü belirtti.

Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett'in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.

Scholz ve Bennett'in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna'daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti.???????

AA / Erbil Başay - Güncel

Olaf Scholz, Almanya, İsrail, Alman, Güncel, Haberler

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